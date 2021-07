Õiguskantsler: keskkonnaamet tegutseb seadusvastaselt

«Halduspraktika, mis ei arvesta seaduse nõuetega, on omavoliline ja seetõttu õigusvastane,» hurjutab õiguskantsler üleeile saadetud kirjas keskkonnaameti peadirektorit Riho Kuppartit.

Õiguskantsler on saanud viimastel nädalatel mitmeid kirju, milles ettevõtjad avaldavad pahameelt selle üle, et keskkonnaamet on peatanud metsaraieid lindude pesitsusrahu tagamiseks, olles ise enne lubanud metsa maha võtta.