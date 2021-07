Erakondade reitingud: Reformierakonna edu EKRE ees väheneb

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22,4 protsenti ja Keskerakonda 19,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus võrreldes jaanipäevale eelnenud tulemustega ei muutunud ning praegu on peaministripartei toetuse langustrend peatunud. Samal ajal on EKRE toetus Norstati küsitluses esmakordselt üle 22 protsendi ning rahvuskonservatiivid jäävad Reformierakonnast vaid 5,8 protsendi kaugusele, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta algusest. Alates mai lõpust on Reformierakonna edu EKRE ees vähenenud viie protsendi võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,9 protsendiga ning Isamaa 5,4 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,1 protsenti ja opositsioonierakondi 35,7 protsenti.

Teadur Martin Mölder märkis, et kuigi Reformierakond on jätkuvalt kõige populaarsem erakond üleüldiselt, on nende suhteline positsioon viimaste aastate nõrgim. «Vaatamata sellele, et Reformierakonna seni peamine konkurent Keskerakond on nõrgas seisus ja taandunud populaarsuselt kolmandaks erakonnaks, on teise koha üle võtnud EKRE oma toetajaskonda jätkuvalt kasvatamas ning seega ka Reformierakonnale üha tihedamat konkurentsi pakkumas,» ütles Mölder.

Tema sõnul on Reformierakonna toetus langenud tasemele, kus see oli enne valitsuse moodustamist, mis tähendab, et uue valitsuse moodustamisest saadud boonus on praeguseks kadunud. «Siiski püsib veel niiöelda «Kaja efekt» - naiste hulgas on Reformierakonna toetus ikka veel oluliselt kõrgem kui varem. Enne valitsuse moodustamist oli nende toetus meeste ja naiste hulgas praktiliselt võrdne,» ütles Mölder.