Linnaosa vanem: Pirita sillalt jõkke hüppajad seavad oma elu ohtu

Liinat nentis, et hoolimata keelusiltidest leidub hulljulgeid, kes sillalt jõkke hüppavad. «Kuumus ja vesi ajavad inimesed hulluks ja nagu varasematel aastatel, tulevad soojadel suveõhtutel Pirita sillale noored, kes jahutavad end jõkke hüpates. Nii linnaosavalitsus kui ka mupo on selliste hulljulgetega hädas olnud juba aastaid,» nentis ta.

Samuti on ohtlik looduslik jõepõhi – seal on kive, vooluga kaasa kandunud puunotte või olmeprahti. Mõlemas sillaotsas on hüppamist keelavad sildid.