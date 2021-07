Kesklinna linnaosakogu soovib Levadia jalgpallihallile uut asukohta

Linnaosakogu esimehe Kaido Kuke (Isamaa) hinnangul on selge, et Kesklinna-Pirita piirile rajamist ootav jalgpallihall ei sobi oma mahult ega olemuselt kommunismiohvrite memoriaali kõrvale. «Sellel põhjusel pöörduski linnaosakogu linnavalitsuse poole, et leida linna, riigi ja halli rajamisest huvitatud FC Levadia vahel mõistlik kompromiss, et rajada hall selle jaoks sobivasse paika,» rääkis Kukk.