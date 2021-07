Reinsalu: liigutav üksmeel Valgevenesse suursaadiku määramisel keset suveleitsakut on tähelepanuväärne

President Kersti Kaljulaid allkirjastas eile, 6. juulil, otsuse, millega nimetas ametisse uue Eesti suursaadiku Valgevenes. Senise suursaadiku Merike Kokajevi lähetus pidi lõppema 31. juulil. Kuidas teie seda sammu kommenteerite?

Lugesin vastavat uudist meediast ja suhtun sellesse sammu täiesti eitavalt. Leian, et ajastus, mis on rahvusvahelistes suhetes määrava kaaluga, on totaalselt vale. Teiseks on see samm ka Eesti riigiõiguslikust positsioonist moraalselt väär. Eelmise valitsuse ajal sõnastasin ise valitsuse otsuse eelnõu, mis deklareeris selgelt, et me ei tunnusta Lukašenka režiimi poolt võltsitud valimistulemusi. Eesti riik sedastas valitsuse positsiooni läbi, kes viib riigi sise- ja välispoliitikat ellu, et Lukašenka on oma mandaadi kaotanud.