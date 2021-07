Koroonaviiruse seireuuringud ikkagi jätkuvad ka suvekuudel

«Koroonaviiruse levik näitab vaikset kasvutrendi. Me peame jälgima viiruse levikut väga tähelepanelikult, sest oluline on tabada nakatumiste tõus võimalikult vara. Reovee seireuuring annab selleks võimaluse. Seetõttu oleme eraldanud vahendid ka reovee seiramiseks suvekuudel,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Esialgu oli sarnaselt eelmisele aastal plaanis juulis teha seiramises paus, et anda teadlastele vajalikku puhkust taastumaks senisest pingelisest seireperioodist ja koguda energiat taasalustamiseks sügisel. Kuna koroonaviiruse levik on taas kergelt tõusmas, pidas valitsus vajalikuks jätkata seiramisega esimesel võimalusel. Seireuuringu senine läbiviija Tartu ülikool on haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkides oma tegevuse ümber vaadanud ning taasalustab seiramist augustist, seni hoiab viiruse sisaldusel reovees silma peal terviseamet.