Lauri paneks Tallinna saabuva Krasnojarski ooperiteatri karantiini

«Täna me arutame seda valitsuses, aga minu seisukoht on, et meil on nüüd olemas väga selged reeglid - testid tuleb teha kõigepealt Venemaal ja näidata, et nad on puhtad, et nad ei ole haiged. Ja kui nad tulevad Eestisse, siis on ka isolatsiooninõuded, mida on võimalik natuke lühendada,» rääkis Lauri neljapäeval «Vikerhommikus».