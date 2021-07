Eestis on suureks probleemiks, et füüsilise keskkonna kujundamisel, teenuste ja kaupade pakkumisel ei võeta arvesse asjaolu, et märkimisväärne osa ühiskonnast on erivajadusega inimesed, vanemaealised, lapsed, väikelaste vanemad jt, kes ei saa keskkonna võimalusi täiel määral kasutada, kuna neile on ligipääs ühel või teisel viisil piiratud.