Kaitseministeeriumi kantsler: NATO tegeleb taas oma põhiülesandega

«NATO olulisim ülesanne on kollektiivkaitse ja selle tugevdamine peab olema prioriteet. See tähendab uusi kaitseplaane, NATO vägede valmiduse tõstmist ning uusi sõjalisi võimeid ja tehnoloogiaid. Uute otsuste ettevalmistamine järgmise aasta tippkohtumiseks on juba alanud,» kinnitas Salm.