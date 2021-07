Harjumaal alustas viit valda ühendav rattaringlus

Rataste laenutamine, tagastamine ja tasumine käib läbi Bikeepi telefonirakenduse. Jalgratta võib laenutada soovitud ajaks ja tagastada ükskõik millisesse rendijaama. Rendijaamad asuvad Kostiveres, Arukülas, Raasikul, Kehras, Kuusalus, Alaveres, Kosel, Anijal ja Aegviidus. Üheksas laenutusjaama on kokku 68 jalgratast.

Igas jaamas on kümme jalgrattakohta, Kehras 15. Algselt on igas jaamas seitse jalgratast (Kehras 12) ja kolm vaba kohta. Seda, mitu vaba ratast kuskil on, näeb ja saab ette broneerida Bikeepi äpis. Sõitmist juhendab ja huviväärsusi tutvustab Navicupi äpp.