Jalgrattaga kukkunud 35-aastane naine suri haiglas

Soekarusk lisas, et täisealistel ei ole kohustust rattakiivrit kanda, kuid ometi on selle kandmine olenemata vanusest oma tervise ja elu kaitsmiseks ainuõige otsus: «Seda enam, et rattasõidul ei ole ainus tõsisem oht kokkupõrge autodega. Sageli juhtubki õnnetusi äärekive ületades, ümberpõikel või suuremal laskumisel. Ja kui igasuguse kaitsevarustuseta rattur õnnetusse satub, võivad tagajärjed ollagi ootamatult tõsised,» möönis patrullitalituse juht.