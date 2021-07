Mitmed esemelised leiud müntidest viskeoda otsani ning tuhanded loomaluud annavad tunnistust sellest, et kunagi elas linnuses rohkelt inimesi. Seni on selle kohta usaldusväärset infot olnud vähe ja väljakaevamised heidavad uut valgust vanematele teooriatele. Näiteks ei pruugi tõele vastata laialt levinud veendumus, et kunagi oli samas kohas eestlaste maalinn.