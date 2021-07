Uue Valgevene suursaadiku lähetamist saadab teadmatus

Otsust on kritiseerinud nii Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (Reformierakond) kui ka endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), heites ette väga halba ajastust ning seda, et tegu on moraalselt väär. «Leedu on praegu Valgevene režiimi korraldatud hübriidrünnaku all, milleks kasutatakse põgenikke,» sõnas Paet. Tema sõnul tulnuks oodata ka uue legitiimse presidendi ametisse astumiseni Valgevenes.

«Eelmise valitsuse ajal sõnastasin ise valitsuse otsuse eelnõu, mis deklareeris selgelt, et me ei tunnusta Aljaksandr Lukašenka režiimi poolt võltsitud valimistulemusi,» meenutas Reinsalu reaktsiooni mullu augustis toimunud presidendivalimisele Valgevenes. «Ei Läti, Leedu ega Poola ole saatnud Valgevenesse pärast mullust augustikuud uut suursaadikut, nii nagu Eesti seda praegu teeb. Üks asi on toimunud asjad – me näiteks ei tõmba ju puruks seda volikirja, mis on Eestis resideerival Valgevene saadikul, aga küsimus on uute sammude astumises, et Lukašenkat legitimeerida. Seda ta vajab loomulikult nagu õhku, eriti oma seniste kõige tõsisemate vastaste poolt,» selgitas Reinsalu.