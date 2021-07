Folklorist Mare Kõiva nimetati Euroopa akadeemikuks

Mare Kõiva on silmapaistvate saavutustega eesti folkloori, rahvausundi ja mütoloogia uurija, kelle sulest on ilmunud üle 200 kõrgetasemelise teaduspublikatsiooni. Mare Kõiva töötab alates 2000. aastast Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhatajana, on juhtinud mitmeid suuremahulisi teadusprojekte ja alates 2015. aastast on Euroopa regionaalarengu fondi toel tegutseva Eesti-uuringute tippkeskuse juht. Academia Europaea liikmeks valimisega tunnustatakse Kõiva rahvusvahelist teadlastööd ja püsivat panust Euroopa teadusesse.