Maasikahooaeg on käes. Kuid enneolematu kuumalaine on pannud Eestimaa põldudel kõik maasikasordid ühel ajal valmima, mis omakorda tähendab põllumeestele katkematut vagude vahel müttamist ja maasikakastide tassimist kõrvetava päikese käest külmikusse.

Gunnar Tärn on oma Raja talus maasikaid kasvatanud juba kaks kümnendit. FOTO: Sander Ilvest

Maasikakasvatusega alustas Gunnar Tärn üle 20 aasta tagasi. Harjumaal asuva Raja talu peremees ütleb, et maasikakasvatus on tema põhitöö, mis kestab aastaringi ning millesse kogu tema pere on kõvasti panustanud.