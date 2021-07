Sotsiaalministeerium ei jaga statistikaameti muret elanikkonna pärast

Intervjuus ERR-ile ütles Servinski, et statistikat vaadates tunnetab ta ohtu. Tema hinnangul on rahvastiku kestmise teema liialt alahinnatud ning vajab rohkem tähelepanu, selgeid otsuseid ja selgeid meetmeid.

«Riigi eesmärgiks on seatud, et kultuur ja keel kestavad, siis lihtsalt niisama seda ei juhtu, selleks tuleb ka vaeva näha,» ütles Servinski ERR-ile.

Rahvastiku säilitamiseks tuleb Servinski sõnul eelkõige jõuda sündimusega taastetasemele, mis peaks Eestis olema ümardatult 2,1 last naise kohta. Ta tõi näiteks, et kui tuli kolmanda lapse toetus, siis kolmandaid lapsi sündis ka rohkem.

Samas tõi ta välja, et sündide arvu vähenemine lähitulevikus on paratamatu, sest aktiivsesse sünnitusikka on jõudnud 1990. aastatel sündinud väike põlvkond. Tema sõnul seab sotsiaalministeerium sündide arvu asemel sihti summaarse sündimuskordaja suunas, mis on viimasel ajal Eestis püsinud üsna stabiilsena. Ta ütles, et tuleks panustada selle kordaja säilitamisse või ka potentsiaalselt tõstmisesse.