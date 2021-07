Miks teavitussüsteem terviseameti külmlao rikke ajal vaikis?

Terviseameti külmalao rikke ajal toimis teavitussüsteem nõnda, et häire saadetakse välja üksnes nädalavahetuseti.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas märkis, et jätkuv uurimine peab andma selgituse, kes parameetreid viimati muutis ja miks ei vastanud muudatused terviseametis kokku lepitud tingimustele. «Tegelikult oleks pidanud süsteem teavitusi välja saatma ka riigipühadel ja nädala sees töövälisel ajal,» lisas Kaas.

Lisaks uuritakse, mis juhtus Riigi Kinnisvara AS tellimusel ehitatud hooneautomaatikaga ehk jahutussüsteemi juhtarvutiga, sest ka see teavitussüsteem ei toiminud ja mitu inimest ei saanud temperatuurihälbe kohta automaatsõnumit. «GuardSystemsi andurid olid paigaldatud sellele süsteemile lisaks, terviseameti enda tellimusel, et igaks juhuks dubleerida hooneautomaatikat. Kahjuks ei saabunud häiret mõlemast süsteemist,» selgitas Kaas.