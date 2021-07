Apteekrid ja arstid: vaktsineerimine ka turgudele ja rahvakogunemistele

Eesti Proviisorite Koda, Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Perearstide Selts on seisukohal, et parim viis, kuidas apteekrid saaks COVID-19 vaktsineerimise eesmärkide saavutamisele kaasa aidata, on apteeki külastavate patsientide vaktsineerima suunamine ja sellealane nõustamine.