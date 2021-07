Füüsiline keskkond, kus inimene elab, töötab, õpib ja kasvab, määrab suuresti meie elukvaliteedi. Paraku on praegune reaalsus see, et igapäevased toimingud on suure osa Eesti ühiskonna jaoks keerulised, kui mitte võimatud, ja seda ühel lihtsal põhjusel: puudub ligipääsetavus nii kohtadele kui teenustele.