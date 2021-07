Inphysica ja FLOU ühisuuring tõi välja Tallinna, Harjumaa ja Põhja-Raplamaa liikumise peamised murekohad. Esiteks Tallinna linnas ja Harjumaal tervikuna elanike arv kasvab, statistikaameti hinnangul on see jätkuv arengusuund ning koos elanike arvu kasvuga kasvab ka autostumine. Ühistranspordikasutajate arv on jäänud samale tasemele, ehk Tallinnas kasutab iga päev ühistransporti umbes 44 protsenti elanikest, Harjumaal ja Põhja-Raplamaal aga peab ainult üheksa protsenti elanikest oma põhiliseks liikumisvahendiks ühistransporti.