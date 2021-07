Politsei tuletab meelde: õnnetuste ärahoidmiseks tasub kergliikuri sõiduvõtted eelnevalt selgeks õppida

«Elektritõukerattad ja teised kergliikurid on liikluses võrdlemisi uued sõidukid, kuid muutuvad järjest populaarsemaks. Ohutud sõiduvõtted tasub endale selgeks teha juba enne tänavale siirdumist. Lisaks õigele sõidustiilile tuleb meeles pidada ka teisi reegleid – sõida üksi ja kainelt, austa kaasliiklejaid ning kanna kiivrit ka vanemana kui 16-aastasena,» ütles Kesklinna politseijaoskonna ennetusspetsialist Mari-Liis Mölder.

Tallinnas ja Harjumaal on sel aastal kergliikuritega juhtunud 74 liiklusõnnetust, milles on saanud vigastada 77 inimest. Kõige rohkem õnnetusi on juhtunud just Kesklinna (24) ja Põhja-Tallinna (21) linnaosades, kus tänavapildis on ka tõukerattaid enim näha.

Kesklinna politseijaoskond koostöös Tallinna Kesklinna Valitsuse ja Põhja–Tallinna Valitsusega korraldab 12. juulil Stroomi rannas ja Vabaduse väljakul liiklusohutuse alase infopäeva, mis on suunatud eeskätt elektrilise tõukerattaga liiklemisele.

«Linnas liiklemise viisid muutuvad üha mitmekesisemaks ning seetõttu on liikluses üksteisega arvestamine aina olulisem. Väga populaarseks liiklusvahendiks on saanud tõukerattad, nii tavalised kui ka elektrilised. Seetõttu on meil hea meel, et koostöös politsei ning rendioperaatoritega saab igaüks Vabaduse väljakul liiklusohutuse alasel infopäeval vigurrajal oma sõiduoskust proovida ja oma liiklusalaseid teadmisi kontrollida,» sõnas Kesklinna vanema asetäitja Jelena Kalbina.

«Eriti murelikuks teevad juhtumid, kus tõuksil sõidetakse mitmekesi. Kindlasti tuleb tähelepanu juhtida sellise tegevuse äärmisele riskantsusele ja teavitustöö lastevanemate hulgas on samuti väga oluline. Liiklusohutuse infopäev on igati tervitatav ettevõtmine,» nentis Põhja-Tallinna linnaosavanema kohusetäitja Manuela Pihlap.

Turvalisele liiklemisele aitavad kaasa rendioperaatorid Bolt ja Tuul, kelle tõukerattaid saab kohapeal proovida ja tublimad saavad ka toreda auhinna. Politsei tuletab osalejatele meelde, kuidas ohutult liigelda, milline on töökorras tõukeratas ja millised on liiklusseadusest tulenevad muudatused elektrilise tõukerattaga liiklemisel.

«Tõukerattaga sõites on väga oluline säilitada valvsus ja tähelepanelikkus ümbritseva suhtes. Kuna elektriline tõukeratas töötab ainult kahel rattal, peab olema ettevaatlik aukude, äärekivide, ääriste ja muude pindade suhtes, mis võivad põhjustada tõukeratta üle kontrolli kaotamise. Ohutu liikluskultuur on Boltile väga oluline ja loodame, et ohutuspäevadel õpitu rakendub ka tavaliiklusesse,» ütles Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev.

Tuule operatsioonide juhi Kai-Lii Merisalu sõnul tervitavad nad politsei ja eri linnaosade initsiatiivi. «Kavandasime taolises formaadis avalikku üritust juba möödunud aastal, kuid kahjuks pani koroonaviirus plaanid pausile ja piirdusime erinevate ohutusvideote jagamisele sotsiaalmeedias. Et liikluskultuur paraneks ja info jõuaks sihtrühmadeni, on politseil ja rendioperaatoritel vaja teha koostööd, korrata samu põhitõdesid mitmeid kordi ja erinevates kanalites. Paljud kergliikuritega sõitjad ei tea, et liiklusseaduse silmis on nad sõidukijuhid, kelle õigused ja kohustused on reguleeritud.»

Liiklusohutuse alane päev toimub esmaspäeval, 12. juulil: