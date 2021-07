Kiik otsib ametist lahkuva Seeri järglast tervishoiu valdkonnast

Kiik ütles, et vaktsineerimise korraldamise töörühm kindlasti jätkab tööd. «Meil on vaja jätkuvalt Eesti elanike vaktsineerimisega edasi liikuda ja samal ajal teada on, et tõenäoliselt uuel aastal tuleb hakata pihta ka revaktsineerimistega,» ütles Kiik ERRile .

«Praeguse seisuga valdav osa vaktsineerimise töörühma liikmeid on erinevate riigiasutuste või tervishoiuvaldkonna institutsioonide esindajad. Nüüd ongi küsimus selles, kas selle töörühma juht saab olema mõni tänastest töörühma liikmetest või tuleb vaktsineerimise koordinaatoriks taas täiskoormusega inimene juurde. Hetkel ei ole veel vastavat inimest välja valitud. Need nõupidamised on plaanis see kuu ära teha, et oleks selgus, kuidas me alates septembrist edasi läheme, kui Marek Seeri ametiaeg lõppeb,» rääkis Kiik.