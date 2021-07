Merivälja teel asuv Pirita Grilli kinnistu on 1,3 miljoniga müügis

Merivälja tee 5b kinnistu asub Pirita supelranna ja sellega külgneva metsaala läheduses, teatas Pirita linnaosa valitsus. «Kinnistu sihtotstarve on 100 protsenti ärimaa, kuhu kaks aastat tagasi kinnitatud detailplaneeringu kohaselt võib rajada kuni kahekorruselise ärihoone. 100 protsenti ärimaa tähendab, et kortereid sinna ehitada ei tohi,» selgitas linnaosavanem Tõnis Liinat pressiteates.

«Pilt, mis kinnistult vastu vaatab, on trööstitu. 1979. aastal kaubandushoonena kasutusele võetud paviljon on praegu suletud ja territoorium selle ümber räämas, hoonete ümber olevad põrandad vajunud ning seal liikudes tasub jalge ette vaadata, et mitte komistada,» nentis Liinat.