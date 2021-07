Välisminister Liimets: oleme Leeduga Valgevene põhjustatud rändekriisis solidaarsed

Lisaks Valgevene režiimi tegevusele arutasid ELi välisministrid ka olukorda Afganistanis, Lõuna-Kaukaasias ja Etioopias. «Teeb väga murelikuks, et Tigrays jätkub konflikt, mis mõjutab lisaks Etioopiale kogu regiooni stabiilsust ja lubamatu on tsiviilisikute kannatamine vägivalla all. Seetõttu rõhutasin nõukogul, et osalistel tuleb kiiremas korras leida poliitiline lahendus,» ütles Liimets.