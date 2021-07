Vabaõhumuuseumi kolhoosi korterelamu ukse taga lookleb järjekord

«Oleme täitnud olulise lünga 20. sajandi maa-arhitektuuri tutvustamisel. Lisaks on uues hoones mõeldud rohkem lastele ning loodud eraldi ala tegutsemiseks ja mängimiseks. On näha, et Eestimaa inimesed hindavad seda täiendust ning ajastule kohaselt on mitmetel päevadel uue eksponaathoone ukse taga looklemas järjekord,» sõnas Veeremaa.