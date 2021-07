Eesti pagulaskeskustesse mahuks veel 88 migranti

Eestil on praegu võimekus majutada 100 varjupaigataotlejat, 70 Vao keskuses Lääne-Virumaal ja 30 Vägeva keskuses Jõgevamaal. AS Hoolekandeteenuste andmetel on pagulaskeskustes hetkel 12 rahvusvahelise kaitse taotlejat ehk ruumi on veel 88 migrandile.