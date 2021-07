Elron selgitab: rattapilet on Euroopas tavapraktika

«Igas riigis on olukord erinev, mistõttu on erinevad ka rataste veo reeglid. Meie eripära on see, et meil ei ole rongides piisavalt ruumi, mis ei luba rataste jaoks täiendavaid kohti luua, kuigi soov rattaga rongi tulla üha kasvab,» selgitas Kongo. Ta täiendas, et uute vagunite ostmine tähendaks kümnetesse miljonitesse ulatuvat investeeringut, milleks Elronil lihtsalt raha ei ole.

Enamikes Euroopa Liidu riikides on piirangud rataste transpordiks rongis: piiratud on rataste transport kindlatel päevadel ja ajavahemikel; ratastele on kehtestatud lisatasu ehk rattapilet; ning jalgratta transportimiseks tuleb eelnevalt broneerida rattale koht – kui seda pole ette tehtud, siis ratast transportida ei saa.

Kuidas aga reisida Euroopas rattaga, mida kokku voltida ei anna?

Austria

Austria riikliku raudteevõrgustiku OBB sõitudel tuleb jalgrattale osta eraldi rattapilet, seda nii kohalike kui ka piirkondlike liinidel puhul. Rattapilet maksab 10 protsenti täiskasvanu 2. klassi reisija rongipileti hinnast, miinimumtasuga 2 eurot. Lisaks saab jalgrattale osta nädala- või kuupileteid.

Jalgrattaid saab võtta ainult rongidesse, milles on spetsiaalsed rattahoiu kohad. Kuna rattale piirkondlikus rongis kohta broneerida ei saa, ei ole ka kunagi garanteeritud, et igal väljumisel on koht jalgrattale olemas. Mitte kõik Austria piirkondlikud rongid pole varustatud rattahoidjatega, seega mõnel, vähem kasutavatel maapiirkonna liinidel, pole ratturid rongidesse lubatud. Austria kaugliini rongides saab ja isegi peab rattale ruumi broneerima, ent see-eest maksab broneerimine ise lisa 3-3,5 eurot.

Belgia

Kõiki Belgia ronge opereerib SNCB, mis võtab jalgratta transpordi eest kindla tasu 4 eurot jalgratta kohta. Reisija ja jalgrattapiletid ei kehti konkreetsele sõitudele, kuna SNCB ei paku oma rongides broneeringuid. Rongides on ainult piiratud arv jalgrattakohti. Kui jalgratastele ettenähtud kohad on hõivatud, peab ootama järgmist rongi.

Rootsi

Rootsi riigiraudtee SJ lubab jalgrattaid rongi vaid juhul, kui need on kokku volditud ja asetatud jalgrattakotti.

Holland

Hollandi riiklik raudtee operaator NS ei luba jalgratastega rongis reisida tipptunni ajal esmaspäevast reedeni ajavahemikes 06:30–09:00 ja 16:00–18:30. Välja arvatud juulis ja augustis, kui ajalised piirangud puuduvad. Muudel aegadel saab jalgrattaga rongi siseneda, kui on olemas jalgrattapass, mille hind on 7,50 eurot olenemata rongireisi pikkusest. Rattaid saab paigutada ainult selleks ettenähtud kohtadele. Sellest suvest on jalgrattakoha broneerimine ka kohustuslik. Seega broneeringuta jalgrattapilet ei kehti. Tipptunniväline jalgrattapilet kehtib ainult koos tavalise reisijapiletiga.

Saksamaa

Jalgrattaga Saksamaa DB rongides reisimisel sõltuvad reeglid konkreetsetest rongitüüpidest ja -liinidest.

Kõikidel ekspressrongidel on rattahoidjad. Ratta rongi pardale võtmiseks peab rattale ruumi tagamiseks ostma nii rattapileti kui ka broneerima koha. Olenemata sõidu pikkusest on jalgrattapilet ja broneering fikseeritud 8 eurot.

Piirkondlikes rongides võib üldjuhul küll ratastega rongi minna, kuid sellega kaasnevad ka piirangud. Näiteks on piiratud jalgrattaga rongi sisenemine teatud kellaaegadel, peamiselt tipptundidel ning sõltuvalt piirkonnast nõutakse ka rattapiletit. Jalgrattapileti hind on 4 eurot. Piirkondlike rongide puhul ei anna rattale kohta broneerida, seega kunagi ei saa ka 100 protsenti kindel olla, et rongis, millega reis on plaan ette võtta, on jalgrattale ruumi.

Lisaks saab jalgrattale osta nädala- või kuupileteid.

Eesti

Seni on olnud Eestis rattaga rongi sisenemine tasuta, kuid alates 26. juulist hakkavad ratastele eraldi piletid kehtima ka Elroni rongides. Rattapilet kehtib hooajaliselt aprillist oktoobri lõpuni kõikides Elroni rongides. Piletihind sõltub reisi pikkusest ja on 50 protsenti tavarongi tavaklassi täispileti hinnast, minimaalselt aga 1 euro. Pilet tuleb osta rongis klienditeenindajalt.

Rattale piletit ette osta ei saa, sest rongiga soovivad liikuda ka lapsevankrite ning ratastoolidega reisijad, mistõttu ei saa Elron tagada, et jalgratas alati kindla väljumise peale mahub.

Reisjate kohaliku omavalitsuse makstud tasuta sõidu õigus rattale ei laiene. Küll aga ei pea rattapiletit ostma reisijad, kellel on tasuta sõiduõigus ühistranspordiseaduse alusel (laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks või kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud; kuni 16-aastane (kaasa arvatud) puudega isik; sügava puudega isik; raske nägemispuudega isik; sügava või raske nägemispuudega isiku saatja) ning lisaks ka 65+ vanuses reisijad.

Rattapilet ei kehti kokkupandava raamiga rattale, mis on kokku pakitud ning rattale, mille kõik rattad on läbimõõduga alla 25 cm (näiteks minitõukeratas).