Pirital avati ligi 84 000 eurot maksma läinud trikirattarada

«Kuigi Pirita trikirattaraja äärest võeti ehitamise ajaks pandud piirded maha alles täna, on ratturid käinud rada juba proovimas. Esimesed sõitjad olid platsis kohe, kui asfalt rajale maha sai. See näitab, et rada on Pirital väga oodatud ning on tänuväärne, et kogukond andis ühise panuse, et Piritale uudne vaba aja veetmise võimalus tuleks,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.