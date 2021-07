Balti jaama remont toob nädalavahetusel sõiduplaani muudatusi

«Eesti Raudtee teeb Balti jaamas remonti ning kahel nädalavahetusel suletakse Ida- ja Edelasuuna rongidele Balti jaama sissesõit. See tähendab, et nii laupäeval kui ka pühapäeval tuleb Tallinna ja Liiva vahel ning Tallinna-Kitseküla või Tallinna-Ülemiste lõigul kasutada bussi,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Otserongid on käigus Tallinna ja Paldiski vahel. Et sõita Turba poole, tuleb ümber istuda Keilas, ning Kloogaranda sõitmiseks tuleb ümber istuda Kloogal. Samas on Kloogaranda päevasel ajal võimalik jõuda pea iga tunni tagant.