EKRE toetus püsib tõusutrendis ning vahe Reformierakonnaga väheneb

Liidrikohal on jätkuvalt Reformierakond, kelle toetus pole viimasel kahel nädalal muutunud. 5,2 protsendi kaugusele peaministriparteist jääb EKRE. Vahe nende kahe erakonna vahel pole Norstati küsimustes varem nii väike olnud ning rahvuskonservatiivide toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlemist alustas.

Teadur Martin Mölderi sõnul vahed esimese ja teise ning teise ja kolmanda koha vahel on jätkuvalt kasvanud. «Reformierakonna toetus on alates jaanipäevast püsinud sama, kuid EKRE toetus on taaskord kasvanud ning Keskerakonna oma langenud. Reformierakonna ja EKRE-t lahutab natuke enam kui viis protsenti ning Keskerakonda ja EKRE-t peaaegu neli protsenti. Sealt edasi kaugel neljandal kohal on Eesti 200, kelle toetus on alates mai keskpaigast olnud kerges langustrendis. Sotsiaaldemokraatide toetuse kasv on viimastel nädalatel peatunud kuskil kaheksa protsendi kandis ning Isamaa toetus püsinud stabiilselt viie ja kuue protsendi vahel,» ütles Mölder.