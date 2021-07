Laanet: Eesti on valmis jätkama sõjalistel missioonidel Sahelis

«Nõupidamine oli vajalik, sest Prantsusmaa, kelle missioonidel Eesti aktiivselt osaleb, on ümber korraldamas oma sõjalisi tegevusi Saheli piirkonnas. Et saavutada ühtne arusaam koostöö tulevikust, peame oma partneritega asjad selgeks rääkima,» ütles Laanet.

Ta tõdes, et on veel vara öelda, kuidas Eesti planeeritavate muudatuste tõttu edasi tegutseb. «Saan siiski kinnitada, et Eesti on Malis tehtava koostööga rahul ning võimalusel oleme valmis selles edaspidigi osalema,» täiendas Laanet.