Muudatus: merepäevadel ei nõuta vaktsiinipasse, kuid üritustel osalejate arv on piiratud

16.–18. juulini toimuv Eesti suurim merepidu Sail Tallinn toob pealinna nelja sadamasse kolmepäevase meeleoluka programmi, kus astuvad üles Eesti tuntuimad muusikud ning mille üheks suuremaks tõmbenumbriks on reedel toimuv Queeni tribuutbändi Break Free (Itaalia) kontsert Vanasadama kruiisialal. Peale selle on kohapeal rohkelt merelisi tegevusi ja palju põnevat lastele. Avatud on kaubandus- ja kalaala ning disainiturg. Sadamates saab uudistada uhkeid külalislaevu.