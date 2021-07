Kallas: leidsime hea presidendikandidaadi, kuid tema veenmisega on tükk tegu

«Need edenevad väga pingeliselt. Me siin iga päev tegelikult suhtleme. Oleme leidnud hea kandidaadi, aga tema veenmisega, et ta oleks ise nõus, on tükk tegu,» ütles Kallas.

Kallas rääkis, et presidendikandidaadi otsingul on tal Jüri Ratasega väga hea koostöö, kuidas aga töö täpsemalt korraldatud on, ei soovinud Kallas öelda. «Detailidesse ei ole mõtet minna, aga me teeme seda koos,» ütles Kallas.