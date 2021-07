Ta meenutas, et möödunud koroonalainete ajal pidi enamik ennast piirama haigusaltima vähemuse kaitseks. «Nüüd on kõigile antud võimalus ennast kaitsta, seega tekib küsimus, miks peavad kaitsepoogitud ennast piirama samuti kui need, kes ei taha ennast ise kaitsta,» lausus Kallas. Ta lisas, et valitsus arutas seda teemat möödunud neljapäeval ning leppis kokku põhimõttes, et järgmise laine ajal, kui haiglate olukord läheb hullemaks, siis vaktsineerituid piiratakse vähem.