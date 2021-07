Kui sääsk on omamoodi nanotehnoloog, siis parm haukab nahast suure augu, selgitas Tartes. «Seetõttu on ta tunduvalt valusam,» lisas ta. Erinevalt sääsest kohtab parmu mitte hommikul ega õhtul, vaid suisa lauspäikese käes. «Nad on päevased lendajad, sooja ilmaga käib ka nende vastsete areng kiiremini ja nad jõuavad sigida,» sõnas Tartes, lisades, et kuigi parm päris veeloom pole, võib kindel olla, et seal, kus on vett, on ka parme ja nende vastseid.