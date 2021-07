Täna, kuuendal Estonia parvlaeva huku asjaolude selgitamise uuringupäeval selgus, et ramp, mis oli nii 2019. aasta filmikaadrites kui ka 1994. aasta raportis olnud suletud, oli nüüd täielikult lahti. Estonia huku asjatundjate komisjoni endise juhi Margus Kurmi sõnul on väga raske uskuda, et ramp kaasabita ära kukkus.