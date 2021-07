Jaani ELi siseministrite kohtumise eel: EL peab tugevdama välispiiri

«Viimaste nädalate sündmuste taustal usun, et liikmesriigid jagavad muret Leedu-Valgevene piiril toimuva pärast. See näitab, kui oluline on ELi tasandil toimivate tagasivõtulepingute olemasolu. Vajame ELi ühtset tagasisaatmispoliitikat. See on eriti oluline väikeriikide jaoks, kelle kontaktvõrgustik ja tagasisaatmise võimekus kolmandatesse riikidesse on sageli piiratud,» rääkis Jaani.