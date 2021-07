Eesti Rahva Muuseum ootab uudistama nostalgilisi ja tuleviku ralliautosid

ERMi A-sissepääsu ees on vaatamiseks väljas ralliautod 80ndatest. Saab vaadata, milliste masinatega sõitsid rallipaarid Ilmar Raissar - Rein Talvar, Hardi Mets – Udo Mets või Vello Õunpuu- Aarne Timusk. Ehk vaatamiseks on B-rühma homologeeringut omavad Lada VFTS-d, millest on saanud tänaseks Lada fännide seas kultusobjektid. Muuseumi noka all õues on uudistamiseks väljas uued isesõitvad bussid.