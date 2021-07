«Kui laev on põhjas tagurpidi, ripub ramp oma 10-15-tonnise raskusega nende kahe aasa küljes. Küsimus on selles, et kas ramp on täiesti küljest ära või on ta ühe aasaga kinni. Võimalik, et üks neist aasadest on puruks läinud, mis on võimaldanud sellel rambil pöörduda ja tänu sellele on autotekk näha. Teine võimalus on, et ramp on piltlikult öeldes eest ära võetud ja laeva küljele tõstetud,» ütles Tabri.