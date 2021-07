«Ma ei hakka vandenõuteooriaid tõstatama enne, kui ei ole üle vaadatud ramp ise. Seda on võimalik allveerobotiga väga täpselt teha. Võib-olla on tänapäevase tehnoloogiaga võimalik ka vaadata, mismoodi see ramp on veel laeva korpuse küljes kinni,» märkis Kõuts.