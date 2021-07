Galerii ⟩ Vanasadamas avati uus kruiisiterminal ja promenaad

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on kruiisiturism kiiresti taastumas ning sadam on teinud põhjalikke ettevalmistusi, et kruiisisadama ala külastamine oleks kõigile turvaline ja mugav. «Kruiisiterminal ja rohkete vaba aja veetmise aladega promenaad avavad Tallinna linna rohkem merele, võimaldades nautida seni varjus olnud kauneid vaateid meie pealinnale, pikendada hommikust jooksutiiru või saada osa meeleolukatest üritustest, mis aastaringselt kasutatavas keskkonnasäästlikus terminalis aset hakkavad leidma,» ütles Kalm.

Uue kruiisiterminali näol on tegemist piirkonna kõige kaasaegsema ja multifunktsionaalsema terminaliga, mis on ehitatud nii, et vähendada selle negatiivset mõju keskkonnale. Terminali energiavajadus tagatakse Põhjamaade kliimale kohandatud päikesepaneelidega ning rajatist köetakse soojuspumba abil mereenergiaga, mis muudab selle aastaringselt kasutatavaks. Sama süsteem suudab hoonet ka jahutada, nii et tänase palava ilmaga oli terminalis meeldivalt jahe.

Kalm rääkis, et kuigi terminal on mõeldud eeskätt kruiisituristide teenindamiseks, leitakse sellele rakendus ka väljaspool kruiisihooaega. Seal saab tema sõnul korraldada nii konverentse kui muid üritusi. «Pealegi on üleval promenaadil tõenäoliselt Eesti parima merevaatega restoran,» meenutas sadama juht.

Terminali kohal asub 850 meetri pikkune katusepromenaad, mis ühendab mereääre Kultuurikilomeetriga. Promenaadil on peale restorani arvukalt istumiskohti, laste mänguväljak, spordiala ja palju muud huvitavat.

«Vanasadama piirkonnast on kujunemas innovaatiline ja atraktiivne linnakeskus oma tervikliku ja läbimõeldud kontseptsiooniga, luues samas sünergia meie väärika vanalinnaga. Ühtlasi toetab selline lähenemine ka meie arengustrateegias aastaks 2035 seatud visiooni – kujundada linnast kompaktse linnasüdame ja eriilmeliste keskustega, looduslähedane ja kõigile ligipääsetav linn,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart terminali vavamisel.

Terminali ja promenaadi ehitas YIT Eesti AS, mille juhatuse esimehe Margus Põimi sõnul esitab maa ja vee piirile ehitamine ettevõttele kõrgeid nõudmisi. «See nõuab ehitajalt kõrget oskusteavet, pühendumist tööohutusele ja võimet lahendada kiirelt kõikvõimalikke ootamatuid olukordi, millega loodus ja veealune elu üllatada võivad. Mul on väga hea meel, et projekt on jõudnud õnneliku lõpuni ning oleme saanud kinkida linnarahvale järjekordse lõigu mereäärset promenaadi, kust nautida mereõhku ja vaateid ning näha ka promenaadi all tegutseva sadama tööd,» ütles YIT Eesti juht.

Vanasadama kruiisiterminali projekteerisid Salto Arhitektid koostöös Stuudio Tallinnaga. Inseneriosad projekteeris Sweco Projekt AS ja elektripaigaldised Rausi OÜ.