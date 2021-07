Rallivõistluse tõttu on mitmel pool liikluspiirangud

Tartu-, Põlva-, Valga- ja Jõgevamaal on põhivõistluse ja testikatsete tõttu nii riigimaanteedel kui kohalikel teedel kehtestatud liikluspiiranguid ning on arvukalt teede sulgemisi.

Liiklejatel tuleb olla ettevaatlikud ja jälgida tähelepanelikult nendel päevadel kehtestatud ajutist liikluskorraldust. Suletavad teelõigud on leitavad Targa Tee kaardilt tarktee.ee või näiteks Waze'i mobiilirakendusest.

Põhja-Eestist rallile sõitjatel tuleb arvestada, et nii Tallinna–Tartu maanteel kui ka Piibe maanteel on käsil mitmeid teetöid, mis võivad sõiduaega Lõuna-Eestisse pikendada. Ralli katsete piirkonnas on suuremahulised teetööd pooleli Tartu–Otepää ja Tartu–Põlva suundadel – nendel suundadel tuleb kindlasti arvestada teetöödest tingitud täiendava ajakuluga.