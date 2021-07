Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleriks saab Heidi Alasepp

«COVID-19 pandeemia tõttu on terviseala asekantsleri positsioon veelgi vastutusrikkam kui tavaolukorras. Lisaks tervisekriisile on aga veel väga palju kompleksseid terviseprobleeme ja olulisi väljakutseid, mille lahendamisse tuleb iga päev panustada, et meie inimesed elaksid kauem ja tervemana,» ütles Tanel Kiik. «Alasepp omab vajalikku juhtimiskogemust ning põhjalikke teadmisi, et anda kaalukas panus Eesti tervisesüsteemi arengusse. Mul on hea meel, et ta on valmis asekantsleri olulist ja vastutusrikast ametikohta kandma.»