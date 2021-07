Tallinnas oodatakse pühapäeval peresid vaktsineerima

Samal päeval on end vaktsineerinud inimestel võimalik käepaela alusel külastada kogu perega Tallinna Loomaaeda 70 protsendi võrra soodsama hinnaga. Kiiremaid vaktsineerijaid kostitab jäätisega Balbiino.

«Oodatud on kogu pere – võtke kaasa vanaema ja vanaisa, samuti teismelised lapsed, ja tulge lihtsalt kohale,» ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Vaktsiiniks on Pfizer, mis sobib alates vanusest 12. eluaastat, ja täiskaitse saamiseks tuleb kuue nädala pärast teha teine doos. Lasnamäel on võimalik vaktsineerida ka ühedoosilise Jansseniga, mis sobib alates 18. eluaastast. Igas asukohas on plaanitud teha umbes 500 kaitsesüsti.