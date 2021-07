Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatuse liige ja riigikogulane Peeter Ernits kirjutas sotsiaalmeediapostituses, et Reformierakonna juhi Kaja Kallase arvatav presidendikandidaat on Ardo Hansson. Ardo Hansson kinnitas Postimehele, et see info ei vasta tõele.