Ajateenistust alustab tuleval nädalal ka 49 neidu

Teenistust alustatakse kõikides ajateenijate väljaõppekeskustes, see tähendab 1. ja 2. jalaväebrigaadis, sõjaväepolitseis, küberväejuhatuses, mereväes ja toetuse väejuhatuses, edastas kaitseressursside amet.. Esimest korda pakub väljaõpet ka eripoeratsioonide väejuhatus. Teenistusse asuvad noored on üldjuhul keskharidusega. Omal algatusel alustab seekord teenistust 61 protsenti kutsututest.

Kaitseressursside ameti peadirektor Marlen Piskunovi sõnul on 1. ja 2. jalaväebrigaadi kahe kompanii noored kaasatud innovatsiooniprojekti "Tahan ajateenistusse!"". Ta märkis, et ettevalmistavad tööd on käinud juba pikalt.

Esimest korda on noortel võimalik ajateenistus läbida erioperatsioonide väejuhatuse koosseisus. «See on oodatud võimalus sõjaväelise väljaõppe tõelistele gurmaanidele - 11 koha peale oli tihe konkurents,» sõnas Piskunov Lisaks kolisid ka paar üksust ning seepärast alustavad toetuse väejuhatuse ajateenijad teenistust Ämari asemel Paldiskis ning küberväejuhatuse omad Ämaris.

«Hea meel on tõdeda, et järjest populaarsem on klassidena ajateenistusse asumine. Kui eelmisel aastal alustas koos teenistust 17 klassi, siis nüüd lausa 27 ning 1. jalaväebrigaadi ja küberväejuhatuse saime suures osas täidetud just klassidega,» ütles Piskunov