Sotsiaalministeeriumi terviseala tulevane asekantsler: peame kõik panustama, et kriis ei jääks vinduma

Olete taastusravikliiniku kauane juht, tunnistanud lähedalt Covid-19 laastavat mõju. Kuidas on teie argipäevad viimase aasta jooksul välja näinud?

Mis oli väga eripärane – vaktsiin on ju teaduspõhine –, saame valmis olla ja aidata siis, kui meil on rohkem teadmisi. Ka meditsiiniajakirjade väga kiirelt arenevad teadusartiklid olid ikkagi väga infovaesed. Tegelikult oli algus selles suhtes hirmutav. Kui päris ausalt ütlen, siis eriolukorra ajal tundsin ma end tohutult privilegeerituna, et sain tööle tulla – meie raskus oli see, et puudus oli isikukaitsevahenditest.