Estonia uuringud: sensatsioonilised avastused ja salapärased segajad

Reedel andis ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas mõista, et parvlaeva paremas küljes olev ulatuslik vigastus tekkis kokkupõrkel graniidipaljandiga. «Mõõtsime ära parema parda vigastuse, see on vähemalt 22 meetrit pikk ja neli meetrit kõrge. Vigastuse täpne ulatus pole teada, kuna see jääb laevakere alla. Tegemist on rebenditega ja nii välisplaadistuse kui ka sisekonstruktsioonide ulatuslike deformatsioonidega,» ütles Arikas.