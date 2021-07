Linnaisad loodavad puid langetades valijate poolehoidu võita

Haapsalu linnapea Urmas Suklese lihtsameelne otsus lasta maha raiuda 115 puust koosnev pärnaallee on äratanud meelepaha üle kogu Eesti. Kuid pealinnas Tallinnas võetakse sama kogus linnapuid maha iga 44 tunni tagant. Seda pole lihtsalt nii kerge märgata, sest linn on suur ja raie toimub seega üldjuhul hajutatumalt.

2020. aastal väljastati Tallinnas 22 936 puu mahavõtmiseks kokku 2188 raieluba, mis on rekordiline suurusjärk.

Tegelikult on Tallinnas mullu sae alla läinud puude arv aga märksa suurem. Nimelt pole Tallinna linnavolikogu määruse «Raie- ja hoolduslõikusloa andmise kord» järgi põõsaste ja vähem kui kaheksasentimeetrise rinnasläbimõõduga puu raiumiseks mingit luba vaja. Loata võib maha võtta ka ohtliku puu, mis on tehtud raiujale väga mugavaks: kui ei leia tagantjärele tõendamist, et puu oli ohtlik, käsitletakse teadet puu raiumise kohta kujundusraie loa taotlusena.