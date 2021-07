«Ehkki meie jaoks on Märjamaa mets väike, sümboliseerib see Eestis laiemaid suundumusi ja probleeme. Me näeme seda olulise juhtumina, mille abil aidata Eesti kohtutel ja valitsusel mõista, et metsad pakuvad loodusele ja kogukondadele hoopis olulisemat väärtust, kui seda on pelletitööstuse toorainest tulenev äritulu,» ütles BNSile Lifescape Projecti peajurist Elsie Blackshaw-Crosby Inglismaalt.